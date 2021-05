Stresa, cede cavo funivia: precipita la cabina. Nove morti, gravi due bambini (Di domenica 23 maggio 2021) Stresa, 23 mag – Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore, nel Verbano (Piemonte): una cabina con a bordo 11 passeggeri è caduta nel vuoto da uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi, Nove le vittime, gravi due bambini. L’incidente, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe stato causato dal cedimento di una fune nella parte più alta del tragitto. Tragedia in funivia, due bambini in codice rosso trasportati all’ospedale di Torino Tra i feriti, due bambini sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale a Torino con le eliambulanze, entrambi in codice rosso. L’incidente sulla linea che, partendo dal lago Maggiore, arriva fino a 1.491 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag – Tragedia sulla-Mottarone, sul lago Maggiore, nel Verbano (Piemonte): unacon a bordo 11 passeggeri è caduta nel vuoto da uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi,le vittime,due. L’incidente, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe stato causato dal cedimento di una fune nella parte più alta del tragitto. Tragedia in, duein codice rosso trasportati all’ospedale di Torino Tra i feriti, duesono stati trasportati incondizioni in ospedale a Torino con le eliambulanze, entrambi in codice rosso. L’incidente sulla linea che, partendo dal lago Maggiore, arriva fino a 1.491 ...

