Stresa | almeno 4 morti | precipita cabina funivia Mottarone

(Di domenica 23 maggio 2021) La fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove lacorre più staccata da terra L'articolo proviene da Firenze Post.

La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 4 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e non si esclude che vi siano anche dei bambini ...