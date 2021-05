Stragi di mafia | Manfredi Borsellino | “C’è chi ai vertici della polizia non ha onorato la divisa che indosso | prima e dopo gli attentati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) “Voglio dire a quegli agenti che hanno scortato mio padre, anche a quelli sopravvissuti che oggi sono padri e nonni che io devo moltissimo a loro: devo l’uniforme che mio onoro di indossare ma che in quegli anni, spesso, non è stata onorata da alcuni alti, siacheledi”. A parlare per lavolta in tv è, il figlio del magistrato Paoloammazzato nell’attentato di via D’Amelio il 19 luglio 1992 insieme alla sua scorta: Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Emanuela Loi. Vicequestore e capo del commissariato di Mondello,a Uno mattina in famiglia su Rai1 ha ...