Strage di Capaci | il ricordo della mafia degli anni 90 e la lotta di oggi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 maggio 2021) Era venuto al mondo senza un lamento, con i pugni stretti e con il viso serio di un uomo adulto. In pochi minuti aveva capito che la vita non sarebbe stata facile, che avrebbe dovutore, che le conquiste vanno sudate, le gioie notate e la paura deve essere ingoiata e non vi è spazio, per un eroe, di avere paura. La sua città lui l’ha amata, di un amore profondo, che riempie la bile e fa esplodere il cuore; di un amore cheenta la paura, che non si preoccupa di quanto possa essere difficile andare al mare, che non ha timore di dire ai propri figli di stare molto più attentialtri quando escono per strada; che non ha paura di ammettere che non è sbagliato sognare un futuro diverso da quello che pare già scritto, incancrenito in secoli di storia malata, anarchica, le cui gerarchie non le studi sui libri di scuola, ma le ...