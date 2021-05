Stefania Orlando, lo scherzo de Le Iene non andrà in onda: cosa c’è dietro (Di domenica 23 maggio 2021) Stefania Orlando ha ricevuto uno scherzo dalla trasmissione ‘Le Iene’. L’ex gieffina, però ha annunciato che lo scherzo non andrà in onda: scopriamo perchè. La showgirl durante la sua esperienza al GF Vip (via Screenshot)Ancora una volta torna a far discutere Stefania Orlando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto uno scherzo da ‘Le Iene‘. I fans della showgirl aspettavano di vedere lo scherzo eppure non sembrerebbe più esserci traccia della burla fatta dalla trasmissione di Italia 1. Lo scherzo tanto atteso però ancora deve essere messo in onda, con Stefania che al momento è impegnata in diverse ospitate in ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021)ha ricevuto unodalla trasmissione ‘Le’. L’ex gieffina, però ha annunciato che lononin: scopriamo perchè. La showgirl durante la sua esperienza al GF Vip (via Screenshot)Ancora una volta torna a far discutere, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto unoda ‘Le‘. I fans della showgirl aspettavano di vedere loeppure non sembrerebbe più esserci traccia della burla fatta dalla trasmissione di Italia 1. Lotanto atteso però ancora deve essere messo in, conche al momento è impegnata in diverse ospitate in ...

