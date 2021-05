Spezia Roma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Roma si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Spezia Roma 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Roma 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio Picco, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Picco”,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Quello di stasera, sarà il primo #SpeziaRoma della storia - teladoiotokyo : La Roma saluta Fonseca: Grazie Mister e in bocca al lupo per il futuro! (Video): L?AS Roma, a poche ore dalla parti… - Sportingbet_com : Coming up tonight: ???? Atalanta vs AC Milan ???? Bologna vs Juventus ???? Napoli vs Verona ???? Sassuolo vs Lazio ???? Spez… - RomaTalkRadio : Convocati #Roma: ci sono #Darboe e #Diawara. Fuori #Mirante e #BrunoPeres #ASRoma #SerieA #Fonseca #Spezia - lollosambucci91 : Convocati #Roma: ci sono #Darboe e #Diawara. Fuori #Mirante e #BrunoPeres #ASRoma #SerieA #Fonseca #Spezia -