Spezia-Roma, le probabili formazioni del match dell’ultima giornata (Di domenica 23 maggio 2021) Spezia-Roma si affrontano nell’ultima giornata della Serie A. Fonseca vuole lasciare regalando l’Europa ai giallorossi. Le probabili formazioni Alle ore 20:45, al Picco di La Spezia si giocherà l’ultima giornata della Serie A tra i padroni di casa e la Roma. Con la vittoria ai danni del Torino la scorsa settimana, lo Spezia ha raggiunto la salvezza matematica. I giallorossi devono difendere il 7° posto dal Sassuolo. Sarà l’ultima gara per Fonseca come tecnico della Roma. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Sky. Le probabili formazioni QUI Spezia- Tra i pali torna Provedel, Terzi e Capradossi ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021)si affrontano nell’ultimadella Serie A. Fonseca vuole lasciare regalando l’Europa ai giallorossi. LeAlle ore 20:45, al Picco di Lasi giocherà l’ultimadella Serie A tra i padroni di casa e la. Con la vittoria ai danni del Torino la scorsa settimana, loha raggiunto la salvezza matematica. I giallorossi devono difendere il 7° posto dal Sassuolo. Sarà l’ultima gara per Fonseca come tecnico della. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Sky. LeQUI- Tra i pali torna Provedel, Terzi e Capradossi ...

