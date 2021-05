Spezia Roma 2-0 LIVE | Raddoppio di Pobega | inizia la ripresa

(Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio dell’arbitro 3? Prima occasione: Nzola supera di fisico un difensore. poi Mancini recupera e blocca il tiro dell’attaccante 4? Stavolta localcia: giocata a due Saponara-Verde e tiro ravvicinato, Fuzato c’è 6? GOL: laballa dietro, pallone perso in uscita e Nzola può servire Verde che tutto solo davanti a Fuzato lo pietrifica col ...

SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Atalanta 0-1 AC Milan Bologna 0-3 Juventus Spezia 2-0 Roma Torino 1-0 Benevento #SSFootball - OfficialASRoma : ?? Quello di stasera, sarà il primo #SpeziaRoma della storia - Gazzetta_it : Gol! Spezia - Roma 2-0, rete di Pobega T. (SPE) - RdgsNoa : la Spezia qui fracasse la Roma ?? - PagineRomaniste : 46' - Inizia il secondo tempo. Entra Reynolds, fuori Santon. Per lo Spezia dentro Ricci, out Pobega Spezia-Roma 2-0 #ASRoma #SpeziaRoma -

La Roma gioca a La Spezia, contro la formazione di Italiano salva. E lo fa per mettere al sicuro il posto in Conference League. La squadra di Lotito invece cercherà di chiudere con onore una ...
Alla fine del primo tempo il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 contro la Lazio, lo Spezia per 2-0 sulla Roma. In questo momento il Sassuolo sarebbe in Conference League, mentre la Roma ...