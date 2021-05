Spezia, Italiano: «Futuro? Sono ambizioso. Parlerò con la nuova proprietà» (Di domenica 23 maggio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SALVEZZA – «Il nostro obiettivo era stato raggiunto con una giornata di anticipo e ne eravamo felicissimi. Oggi con la mente più libera, senza pressioni e ansie, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Potevamo anche vincerla ma chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti». Futuro – «Tutti siamo ambiziosi e vogliamo crescere anno dopo anno, è stato quello che ha fatto la differenza a livello personale in questi quattro anni. Penso che le ambizioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. SALVEZZA – «Il nostro obiettivo era stato raggiunto con una giornata di anticipo e ne eravamo felicissimi. Oggi con la mente più libera, senza pressioni e ansie, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Potevamo anche vincerla ma chiudiamo con un risultato positivo e siamo contenti».– «Tutti siamo ambiziosi e vogliamo crescere anno dopo anno, è stato quello che ha fatto la differenza a livello personale in questi quattro anni. Penso che le ambizioni ...

Advertising

augustociardi75 : Se il metro di giudizio è il processo a #Juric per l'impegno profuso, siamo alla follia. Oggi il suo Verona, come l… - Spezia_1906 : ?? Italiano loda la spensieratezza dello #Spezia ?? E sul futuro sembra avere le idee chiare ?? Le sue parole dopo… - LAROMA24 : Spezia-Roma, Italiano: 'Abbiamo giocato bene e abbiamo messo in difficoltà i giallorossi. Potevamo anche vincerla'… - JuriLertora : #speziaroma #spezia #Italiano: “Questa sera potevamo vincere. Futuro? dovremo sederci al tavolo e programmare insie… - ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrados: Atalanta 0 x 2 Milan Bologna 1 x 4 Juventus Napoli 1 x 1 Verona Sassuolo 2 x 0 L… -