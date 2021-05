Sorpresa a Bologna: Ronaldo parte dalla panchina (Di domenica 23 maggio 2021) Sorprendente ed inaspettata la scelta di Andrea Pirlo di tenere fuori dalla gara decisiva per la corsa Champions Cristiano Ronaldo, il portoghese partirà dalla panchina contro il Bologna: ci saranno Dybala e Morata dal 1?. La vittoria al Dall’Ara potrebbe non bastare per i bianconeri, servirà un passo falso di Napoli o Milan, rispettivamente contro Verona ed Atalanta. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Sorprendente ed inaspettata la scelta di Andrea Pirlo di tenere fuorigara decisiva per la corsa Champions Cristiano, il portoghese partiràcontro il: ci saranno Dybala e Morata dal 1?. La vittoria al Dall’Ara potrebbe non bastare per i bianconeri, servirà un passo falso di Napoli o Milan, rispettivamente contro Verona ed Atalanta. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Bologna - Juventus, sorpresa Pirlo: la decisione su Cristiano Ronaldo

Non c'è Cristiano Ronaldo nell'undici titolare che affronterà il Bologna: Pirlo manda il portoghese in panchina. Sorpresa Cristiano Ronaldo a pochi minuti da Bologna - Juventus. Nella formazione titolare consegnata da Pirlo non c'è il portoghese. CR7 si accomoderà in panchina e guarderà i suoi compagni di squadra provare a conquistare i tre punti.

