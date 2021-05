Sonia Bruganelli | il racconto choc a “Belve” | «Quando è nata nostra figlia ho abdicato il ruolo di mamma»

(Di domenica 23 maggio 2021)ospite di “”, condotto da Francesca Fagnani alle 22:55 su Raidue ha raccontato per la prima volta un fatto personale molto doloroso, legato alla nascita dellaSilvia, venuta alla luce con una grave forma di cardiopatia.infatti è andata in crisi: “Una crisi vera c’è stata– ha raccontato – Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Ho dovuto abdicare per parecchio al miodi”.: “Una crisi vera c’è stata” Una crisi legata alla nascita della ...

è la moglie di Paolo Bonolis e, dalla coppia, sono nati tre figli mentre Paolo Bonolis , dal suo precedente matrimonio ne aveva già altri due.è arrivata nella vita ...ospite di "Belve", condotto da Francesca Fagnani alle 22:55 su Raidue ha raccontato per la prima volta un fatto personale molto doloroso, legato alla nascita della figlia Silvia, ...Sonia e Paolo si sono subito piaciuti e innamorati e hanno messo su famiglia ma non è stato tutto rose e fiori come racconta la stessa Bruganelli che, ospite di Bestie ha raccontato una verità che non ...