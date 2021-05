SonderjyskE-Aalborg BK lunedì | ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 23 maggio 2021) Ci si gioca il diritto di affrontare l’Aahrus in uno spareggio per l’ultimo posto disponibile in Conference League, per la precisione al secondo turno di qualificazione. SønderjyskE e AaB si sono incontrati nella finale di coppa della scorsa stagione, vinta dal club di Haderslev. Ora, dopo tre sfide di campionato, si affrontano di nuovo in InfoBetting: Scommesse Sportive e