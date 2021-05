Sollevamento pesi, Mondiali junior 2021: Federico La Barbera quarto nei -55 kg maschili, vince il kazako Abaly Aulelkhanov (Di domenica 23 maggio 2021) Ha preso il via questa mattina l’edizione 2021 dei Mondiali junior di Sollevamento pesi, che in quel di Tashkent (Uzbekistan) stanno mettendo di fronte i migliori talenti del pianeta, iniziando dalla gara riservata ai -55 kg maschili, dove è sceso in pedana anche l’azzurro Federico La Barbera. La gara di strappo è iniziato il duello tra il kazako Abaly Aulelkhanov e l’uzbeko Ogabek Nafasov, con il padrone di casa che ha alzato 104 kg al secondo tentativo, attendendo poi la prova del rivale. Aulelkhanov ha dunque aperto a 103 kg, ripetendosi prima a 106 kg e poi a 108 kg, con Nafasov che ha poi sbagliato a quota 109 kg. Bronzo al panamense Gonzalez Martinez, con 102 kg, mentre La ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Ha preso il via questa mattina l’edizionedeidi, che in quel di Tashkent (Uzbekistan) stanno mettendo di fronte i migliori talenti del pianeta, iniziando dalla gara riservata ai -55 kg, dove è sceso in pedana anche l’azzurroLa. La gara di strappo è iniziato il duello tra ile l’uzbeko Ogabek Nafasov, con il padrone di casa che ha alzato 104 kg al secondo tentativo, attendendo poi la prova del rivale.ha dunque aperto a 103 kg, ripetendosi prima a 106 kg e poi a 108 kg, con Nafasov che ha poi sbagliato a quota 109 kg. Bronzo al panamense Gonzalez Martinez, con 102 kg, mentre La ...

