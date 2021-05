Sociologi | è morta Jirina Siklova | la dissidente che diffondeva le pubblicazioni clandestine

(Di domenica 23 maggio 2021) Praga, 23 mag. - (Adnkronos) - La sociologa ceca Ji?ina Šiklová, tra i più noti intellettuali del dissenso durante il regime comunista e tra i firmatari del manifesto Charta '77, èsabato 22 maggio all'età di 85 anni. Lo ha reso noto la famiglia come riporta la stampa di Praga oggi. Šiklová è stata l'ideatrice di uno dei principali canali di collegamento tra il mondo del samizdat e l'emigrazione cecoslovacca, condannata per questo motivo a diversi mesi di prigione tra il maggio del 1981 e il marzo 1982: fu accusata di sovvertire la Repubblica Cecoslovacca in accordo con un gruppo di dissidenti fuggiti all'estero. Šiklová fu uno dei membri fondatori del Dipartimento dia della Facoltà di Arti dell'Università Carlo IV di Praga. Dal 1956 fu iscritta al Partito comunista e nel 1968 in occasione della 'Primavera di Praga' fu tra i sostenitori ...

Adnkronos) – La sociologa ceca Jirina Šiklová, tra i più noti intellettuali del dissenso durante il regime comunista e tra i firmatari del manifesto Charta '77, è morta sabato 22 ... fondatori del ...