Slash | disponibile un inedito cantato da Chester Bennington

(Di domenica 23 maggio 2021) È orain rete un estratto di 60 secondi con protagonista la voce die la chitarra di. Il brano, intitolato Crazy e destinato al primo disco del chitarrista, è stato recentemente ricordato dal produttore musicale Big Chris Flores, che l’ha recentemente ascoltata in un programma musicale. La traccia doveva dunque apparire inma prima del mixaggio finale il chitarrista ha deciso di sostituirla con Doctor Alibi, cantata da Lemmy dei Motorhead. Il produttore Flores in merito a questa traccia ha dichiarato che sarà pubblicata in un futuro non troppo lontano. Il ricavato delle vendite del singolo sarà poi destinato alla fondazione della famiglia Bennigton, che si occupa della sensibilizzazione della salute ...

