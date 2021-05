Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone | almeno 5 morti

(Di domenica 23 maggio 2021) Montagna: precipita5 vittime Grave incidente sul, nella zona intorno a, in provincia di Verbania, dove si èta una. Secondo le prime ricostruzioni laarrivata all’ultimo pilone, il punto più alto, è precipitata. Al momento il bilancio è die 3 codici rossi. La conferma arriva dal Soccorso Alpino. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono già state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Lache raggiunge quota 1491 metri è stata rimessa in funzione il 24 aprile dopo il lockdown. Compie un tragitto di 20 ...

francobaietti : Ferrara e a Sarno (provincia di Salerno).Ha dell’incredibile quanto accaduto ad Argenta, un piccolo paese della pro… - infoitinterno : Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone, probabili vittime - robdeangeliss : Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone: almeno 4 morti - andrearinaldi25 : Verbania, si stacca una cabina dalla funivia sul Mottarone: 4 vittime - alexchicchi : RT @CorriereTorino: Verbania, si stacca una cabina dalla funivia sul Mottarone: sono 4 le vittime -

Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Secondo le prime ricostruzioni la cabina arrivata all'ultimo pilone, ... Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sul posto sta intervenendo ...