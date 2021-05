Si può rieleggere il Presidente della Repubblica? Risponde Celotto (Di domenica 23 maggio 2021) Le dichiarazioni di Sergio Mattarella sul non sentirsi pronto ad una eventuale rielezione fanno riemergere un problema classico. Ma nel nostro modello costituzionale il Presidente della Repubblica può essere rieletto? Tutti sappiamo che è accaduto con Giorgio Napolitano, ma torniamo alle radici della Costituzione. La durata in carica del Capo dello Stato venne molto dibattuta dai Costituenti. I democristiani erano favorevoli ad un rafforzamento della figura presidenziale e quindi puntavano a un mandato lungo e rinnovabile. Invece le sinistre erano preoccupate della concentrazione di potere nella carica di Presidente e quindi si orientavano per un mandato più breve e comunque non rinnovabile. Il compromesso fu trovato nel testo del primo progetto: “Il ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) Le dichiarazioni di Sergio Mattarella sul non sentirsi pronto ad una eventuale rielezione fanno riemergere un problema classico. Ma nel nostro modello costituzionale ilpuò essere rieletto? Tutti sappiamo che è accaduto con Giorgio Napolitano, ma torniamo alle radiciCostituzione. La durata in carica del Capo dello Stato venne molto dibattuta dai Costituenti. I democristiani erano favorevoli ad un rafforzamentofigura presidenziale e quindi puntavano a un mandato lungo e rinnovabile. Invece le sinistre erano preoccupateconcentrazione di potere nella carica die quindi si orientavano per un mandato più breve e comunque non rinnovabile. Il compromesso fu trovato nel testo del primo progetto: “Il ...

