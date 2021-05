Shazam!: il film con Zachary Levi in onda in prima visione su Italia 1 domenica 23 maggio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Una domenica da passare insieme ad un supereroe grande fuori ma piccolo dentro. Andrà in onda per la prima volta in teLevisione Shazam!, che verrà trasmesso sulla rete Mediaset di Italia 1 alle 21:20 di domenica 23 maggio 2021. Il film è tratto dalle avventure fumettistiche made in Dc Comics, sul solco di Superman e Batman. Il cast e la trama del film. Shazam!: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1 Shazam! è un film uscito nel 2019 diretto da David F. Sandberg, regista che prende anche parte anche in veste di attore. È stato infatti lui a prestare la voce al nemico Mr. Mind e ad ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Unada passare insieme ad un supereroe grande fuori ma piccolo dentro. Andrà inper lavolta in tesione, che verrà trasmesso sulla rete Mediaset di1 alle 21:20 di23. Ilè tratto dalle avventure fumettistiche made in Dc Comics, sul solco di Superman e Batman. Il cast e la trama del: il cast e le curiosità delinsuè unuscito nel 2019 diretto da David F. Sandberg, regista che prende anche parte anche in veste di attore. È stato infatti lui a prestare la voce al nemico Mr. Mind e ad ...

Advertising

xlokialmighty : Stasera c’è Shazam io ho adorato quel film non vedevo l’ora di rivederlo?????? - danielegabrieli : #Shazam è davvero un ottimo film per ragazzi (al netto di un paio di scene quasi horror, del tutto incongrue in un… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con #Shazam, il film diretto da @ponysmasher con protagonista @ZacharyLevi h… - DracarysInferno : Come se non bastasse il mal di testa ecco che arriva il mal di denti per far concludere nel peggior modo possibile… - occhio_notizie : in Prima Visione su Italia 1 va in onda Shazam!, un film del 2019: ecco la trama, il cast e il trailer del film -