Sfogo Juric | dura replica del Verona a Sky Il comunicato ufficiale

Il Verona ha diramato un comunicato ufficiale dopo lo scontro verbale in diretta tv tra Juric e il giornalista Ugolini di Sky Sport Il Verona ha diramato un comunicato ufficiale dopo lo scontro verbale in diretta tv tra Ivan Juric e il giornalista Massimo Ugolini di Sky Sport. La nota del club gialloblù. «Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l'inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona».

