Serie C, la Feralpisalò "stende" il Bari (Di domenica 23 maggio 2021) La Feralpisalò batte 1 - 0 il blasonato Bari e compie un passo di assoluto rilievo in vista dell'accesso ai quarti di finale di Serie C . Mercoledì 26, in Puglia, la squadra di Pavanel potrà cercare ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 23 maggio 2021) Labatte 1 - 0 il blasonatoe compie un passo di assoluto rilievo in vista dell'accesso ai quarti di finale diC . Mercoledì 26, in Puglia, la squadra di Pavanel potrà cercare ...

Advertising

Giorno_Brescia : Serie C, la Feralpisalò 'stende' il Bari - midnight_693 : RT @SoyCalcio_: ?? FINALES 3ª ronda Play Off de ascenso a Serie B (IDA) Feralpisalò 1-0 Bari Matelica 1-1 Renate Palermo 1-0 Avellino Albin… - zazoomblog : Serie C Feralpisalò-Bari 1-0: Tulli punisce i galletti (VIDEO GOL HIGHLIGHTS) - #Serie #Feralpisalò-Bari #Tulli - sportli26181512 : Serie C, playoff. Palermo, urlo Floriano: 1-0 all'Avellino. Ko il Bari: Nel 1° turno nazionale i rosanero passano c… - barinewstv : Serie C, playoff. Bari sconfitto dalla Feralpisalò -