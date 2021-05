Serie B | il Venezia passa di misura al Tombolato Di Mariano decide la finale d’andata dei playoff

(Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa ladeidiB tra Cittadella eal “”: dopo un primo tempo teso la sputano i lagunari grazie al gol di Dial 50?. Si fa dura per l’undici di Venturato in ottica ritorno, servirà un successo con due gol di scarto, gara prevista per giovedì 27 maggio alle 21.30. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Calcio. Con una rete al 5' della ripresa firmata da Di Mariano, ilbatte il Cittadella al Tombolato per 1 - 0 nell'andata dei playoff diB, facendo così un grande passo in avanti verso la promozione in A. Il ritorno si giocherà giovedì 27 alle 21,30 al ...Con qualsiasi altro risultato, iltornerebbe inA dopo 19 anni. La partita ? All'11' ilha subito una grandissima occasione: da calcio d'angolo, Svoboda fa la torre per ...Il Venezia sbanca il Tombolato e si avvicina alla Serie A. Gli ospiti vanno in vantaggio al 50' grazie alla rete di Di Mariano: Johnsen si invola in contropiede, serve furbamente il compagno 25enne ch ...Il Venezia ha battuto 1-0 il Cittadella nella andata della finale dei playoff di serie B. Al 'Tombolato', la squadra ospite si è imposta grazie ad una rete di Di Mariano al 5' della ripresa. Il ritorn ...