Serie A: Milan e Juventus in Champions, Napoli e Lazio in Europa League. Roma in conference League (Di domenica 23 maggio 2021) Milan e Juventus in Champions con Inter e Atalanta; Napoli e Lazio in Europa League; Roma in conference League. Sono questi i verdetti di un'ultima giornata di Serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si mettono al sicuro battendo 2-0 l'Atalanta e guadagnandosi anche il secondo posto finale L'articolo proviene da Firenze Post.

