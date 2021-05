Serie A | Juventus e Milan vincono e vanno in Champions | Napoli in Europa League

(Di domenica 23 maggio 2021) Beffanell’ultima giornata diA:i rispettivi incontri e volano in, azzurri inUna beffa incredibile per ilche non… L'articoloA,ininè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...A 2020/21 ha chiuso ufficialmente i battenti. L'Inter oggi ha festeggiato il suo 19° scudetto battendo 5 - 1 l'Udinese di Gotti. Nella corsa Champions thriller l'hanno spuntata Milan e...BOLOGNA - Vittoria per 4 - 1 dellain casa del Bologna . Nella prima frazione i bianconeri vanno a segno con Chiesa (6'), Morata (29'), Rabiot (45'), Morata cala il poker ad inizio ripresa, poi Orsolini accorci le ...Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso era lei a decidere il suo destino, se vinceva era in Champions, ma non c'è l'ha fatta ...La classifica finale di Serie A al termine della 38.a giornata di campionato, tra cui il match fra Atalanta e Milan.