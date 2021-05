Serie A, Inter-Udinese: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 maggio 2021) La festa Scudetto in programma dopo la sfida delle 15, Inter–Udinese, è quanto di più atteso dai tifosi nerazzurri negli ultimi anni. Una partita tra due compagini i cui destini sono già segnati: Udinese già salva, Inter già campione. L’Inter, già campione d’Italia, si appresta a giocare l’ultima partita del suo campionato in casa contro l’Udinese. Dopo tanti mesi torna il pubblico a San Siro, con 1000 spettatori che saranno accolti allo stadio per celebrare la vittoria dei nerazzurri. La squadra di Conte arriva alla sfida dalla sconfitta per 3-2 contro la Juventus all’Allianz Stadium. L’Udinese si presenta a Milano con l’aritmetica salvezza già in tasca e dopo due sconfitte consecutive con Napoli e Sampdoria. Ecco le ultime sulla gara delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) La festa Scudetto in programma dopo la sfida delle 15,, è quanto di più atteso dai tifosi nerazzurri negli ultimi anni. Una partita tra due compagini i cui destini sono già segnati:già salva,già campione. L’, già campione d’Italia, si appresta a giocare l’ultima partita del suo campionato in casa contro l’. Dopo tanti mesi torna il pubblico a San Siro, con 1000 spettatori che saranno accolti allo stadio per celebrare la vittoria dei nerazzurri. La squadra di Conte arriva alla sfida dalla sconfitta per 3-2 contro la Juventus all’Allianz Stadium. L’si presenta a Milano con l’aritmetica salvezza già in tasca e dopo due sconfitte consecutive con Napoli e Sampdoria. Ecco le ultime sulla gara delle ...

