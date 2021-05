Serie A, Inter-Udinese 5-1: pokerissimo a San Siro, nel giorno della premiazione. Al via la festa scudetto (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima di campionato per l'Inter, Campione d'Italia.Match senza storia a "San Siro", con i nerazzurri che dilagano e chiudono il campionato con 91 punti! I bianconeri di Gotti restano a 40 punti. Dinanzi a soli mille tifosi, la compagine allenata da Antonio Conte apre le marcature all'8' con Young che realizza la rete dell'1-0. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 44' con Eriksen e l'Inter chiude la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, stesso copione per la compagine nerazzurra che sigla il tris con Lautaro Martinez al 55' e solo nove minuti più tardi mette a segno il quarto gol con Perisic al 64'. Il sigillo alla gara lo mette Lukaku al 71' che sigla il gol del 5-0, mentre al 79' sarà l'Udinese a timbrare il cartellino di presenza, segnando il gol del definitivo 5-1 grazie al gol su rigore di ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima di campionato per l', Campione d'Italia.Match senza storia a "San", con i nerazzurri che dilagano e chiudono il campionato con 91 punti! I bianconeri di Gotti restano a 40 punti. Dinanzi a soli mille tifosi, la compagine allenata da Antonio Conte apre le marcature all'8' con Young che realizza la rete dell'1-0. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 44' con Eriksen e l'chiude la prima frazione di gioco sul 2-0. Nella ripresa, stesso copione per la compagine nerazzurra che sigla il tris con Lautaro Martinez al 55' e solo nove minuti più tardi mette a segno il quarto gol con Perisic al 64'. Il sigillo alla gara lo mette Lukaku al 71' che sigla il gol del 5-0, mentre al 79' sarà l'a timbrare il cartellino di presenza, segnando il gol del definitivo 5-1 grazie al gol su rigore di ...

