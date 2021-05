Serie A, Bologna-Juventus: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 maggio 2021) L’ultima giornata è teatro di una drammatica lotta a tre per due posti in Champions League, con Napoli, Juventus e Milan costrette a vincere. Bologna–Juventus sarà decisiva per il futuro europeo dei bianconeri e di Andrea Pirlo. Sarebbe stato davvero difficile prevedere un finale di stagione di questo tipo per la Juventus, campione d’Italia per nove anni consecutivi e questa sera in piena lotta Champions. I bianconeri infatti sono costretti a vincere contro il Bologna e sperare in un passo falso di Napoli o Milan. La squadra di Pirlo dopo il passo falso contro i rossoneri, è rimasta in corsa grazie ai successi su Sassuolo e Juventus. Oggi la sfida a un Bologna già salvo, che arriva all’ultima giornata dopo sei partite senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) L’ultima giornata è teatro di una drammatica lotta a tre per due posti in Champions League, con Napoli,e Milan costrette a vincere.sarà decisiva per il futuro europeo dei bianconeri e di Andrea Pirlo. Sarebbe stato davvero difficile prevedere un finale di stagione di questo tipo per la, campione d’Italia per nove anni consecutivi e questa sera in piena lotta Champions. I bianconeri infatti sono costretti a vincere contro ile sperare in un passo falso di Napoli o Milan. La squadra di Pirlo dopo il passo falso contro i rossoneri, è rimasta in corsa grazie ai successi su Sassuolo e. Oggi la sfida a ungià salvo, che arriva all’ultima giornata dopo sei partite senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bologna Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico - Erede in pole dalla Serie A Il futuro di Andrea Pirlo potrebbe decidersi questa sera con la qualificazione Champions o meno. Il punto sulle alternative: Gattuso e non solo La Juventus questa sera a Bologna si gioca una stagione, ma non ha il destino nelle proprie mani per ciò che concerne la corsa Champions. I bianconeri sono chiamati a battere la squadra di Mihajlovic per poi sperare in un ...

Diretta Bologna-Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming La formazione di Pirlo è di scena al Dall'Ara alla ricerca di un indispensabile posto per la prossima Champions League ...

