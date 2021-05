Serie A: biglietto di solo (girone di) ritorno? (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – A 90’ dal termine del girone di ritorno della stagione 2020/21 sono molti i verdetti già assegnati. Lo scudetto all’Inter, Atalanta sicura di rientrare tra le prime quattro, Lazio qualificata per l’Europa League, condannate alla retrocessione Parma, Crotone e Benevento. Rimangono aperte le corse solo per i due restanti posti nella coppa dalle grandi orecchie (Napoli e Milan padroni del proprio destino con la Juve che non dovrà fallire nella trasferta di Bologna sperando altresì in un passo falso di azzurri o rossoneri) e per la qualificazione alla novella Conference League, dove la Roma ha più di un piede grazie ai due punti di vantaggio sul Sassuolo. Il girone d’andata Dimidium facti, qui coepit, habet. Per il poeta romano Orazio “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Anche se poi, badando al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag – A 90’ dal termine deldidella stagione 2020/21 sono molti i verdetti già assegnati. Lo scudetto all’Inter, Atalanta sicura di rientrare tra le prime quattro, Lazio qualificata per l’Europa League, condannate alla retrocessione Parma, Crotone e Benevento. Rimangono aperte le corseper i due restanti posti nella coppa dalle grandi orecchie (Napoli e Milan padroni del proprio destino con la Juve che non dovrà fallire nella trasferta di Bologna sperando altresì in un passo falso di azzurri o rossoneri) e per la qualificazione alla novella Conference League, dove la Roma ha più di un piede grazie ai due punti di vantaggio sul Sassuolo. Ild’andata Dimidium facti, qui coepit, habet. Per il poeta romano Orazio “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Anche se poi, badando al ...

