Serie A, Atalanta-Milan: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 maggio 2021) Una vera e propria finale al Gewiss Stadium, in programma questa sera alle 20:45 per la 38a giornata di campionato. La lotta Champions passa da questi novanta minuti, quelli di Atalanta–Milan: ecco le ultime sulla gara. Costretti a vincere per avere la certezza di un posto nella prossima Champions League, i ragazzi di Pioli sono chiamati alla sfida più difficile della stagione. L’andata vide l’Atalanta dominare a San Siro, con una schiacciante vittoria per 3-0. Con la Juventus che gioca a Bologna e il Napoli che affronterà il Verona, i rossoneri sono costretti a vincere per evitare la disfatta. In caso di pareggio o sconfitta dei bianconeri, Pioli potrebbe anche uscire da Bergamo senza punti. L’Atalanta è invece già aritmeticamente qualificata per la terza volta consecutiva in Champions League. Ecco le ultime sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Una vera e propria finale al Gewiss Stadium, in programma questa sera alle 20:45 per la 38a giornata di campionato. La lotta Champions passa da questi novanta minuti, quelli di: ecco le ultime sulla gara. Costretti a vincere per avere la certezza di un posto nella prossima Champions League, i ragazzi di Pioli sono chiamati alla sfida più difficile della stagione. L’andata vide l’dominare a San Siro, con una schiacciante vittoria per 3-0. Con la Juventus che gioca a Bologna e il Napoli che affronterà il Verona, i rossoneri sono costretti a vincere per evitare la disfatta. In caso di pareggio o sconfitta dei bianconeri, Pioli potrebbe anche uscire da Bergamo senza punti. L’è invece già aritmeticamente qualificata per la terza volta consecutiva in Champions League. Ecco le ultime sulla ...

Advertising

Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - Gazzetta_it : Dea, battere il #Milan vale 10 milioni in più e... la storia #SerieA #AtalantaMilan #Juve #Napoli #Champions - Atalanta_BC : Nella storia, ancora una volta! ???????? Duván raggiunge @germandenis1981 a quota 56 gol in @seriea con l'#Atalanta: s… - FabioVaio : RT @SoloMilan68_MT: @MrHyde_19 @Gazzetta_it Tutta una serie di articoli pieni di falsità su Donnarumma (non notizia), premi per l'Atalanta… - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 175 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo analizzato Atalanta-Juve, valutato… -