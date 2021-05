Serbia | a Belgrado 109 fermati e 7 feriti dopo la festa scudetto della Stella Rossa

(Di domenica 23 maggio 2021) Scontri,e arresti al termine dei gravi incidenti per la(allenata da Dejan Stankovic) a. Le forze dell’ordinehanno fermato 109 persone, di cui 10 tratti in arresto, per via di alcuni scontri tra gruppi di hooligans violenti lungo la riva del fiume Sava, frequentato da turisti e pieno di locali alla moda. Si sono verificati proprio in questa zona dei violenti scontri con i sostenitori del Partizan, la squadra rivaleCrvena Zvezda. La polizia si è recata sul posto e ha messo al sicuro la zona, persino il ministro dell’interno ha voluto raggiungere l’area degli scontri per stigmatizzare quanto accaduto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Serbia, a #Belgrado 109 fermati e 7 feriti dopo la festa scudetto della #StellaRossa sfociata in gravi disordini - Pantocrax : RT @EleThorne: AIUTATECI A TROVARE DENISE #DenisePipitone #Europa #Francia #Germania #Parigi #Berlino #Londra #Madrid #Ginevra #Belgrad… - Frances48520231 : RT @EleThorne: AIUTATECI A TROVARE DENISE #DenisePipitone #Europa #Francia #Germania #Parigi #Berlino #Londra #Madrid #Ginevra #Belgrad… - putiputitputi : @candeIaferreira @rojuuaka serbia capital belgrado - defrogging : 08 Serbia #SRB: sono disposto ad andare a Belgrado. In alternativa sono disposto a farmi calpestare da tutte e tre. Voto: 9.5 #eurovision -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia Belgrado

) - In tarda serata sono scoppiati gravi incidenti in seguito ai festeggiamenti per la conquista del 32° scudetto da parte della Stella Rossa . I tifosi della squadra campione di ..., 23 mag 09:57 - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, incontrerà oggi a Dimitrovgrad l'omologo bulgaro, Rumen Radev. Come annunciato dall'ufficio della presidenza di, i due capi di Stato avranno prima un incontro privato nel Centro sportivo e ricreativo "Caribrod", mentre successivamente è prevista la riunione in formato esteso con la partecipazione delle ...Via libera delle autorità locali e statali: a breve in vendita ulteriori ticket per l’evento in programma al TD Garden dal 24 al 26 settembre ...In seguito ai festeggiamenti per la conquista del 32° scudetto da parte degli uomini di Stankovic sono scoppiati vari incidenti ...