(Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag. (Adnkronos) - "quel 23 maggio del 1992, davanti a questo albero, ha detto no alla mafia.si è". Lo ha detto, davanti all'Albero Falcone di, Sovrintendente dei Beni culturali di, che ha scoperto una targa a cura della Fondazione Falcone e dei carabinieri del raggruppamento Biodiversità, a memoria del progetto di duplicazione e distribuzione delle piantine dell'Albero Falcone. E' lei a raccontare il progetto portato avanti con i carabinieri, per raccogliere i semi dell'albero Falcone e realizzare migliaia di alberelli per le scuole di tutta Italia."Il Dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana ha dichiarato l'albero Falcone di interesse ...

Advertising

StraNotizie : Selima Giuliano: 'Dopo la strage di Capaci Palermo si è svegliata' - italiaserait : Selima Giuliano: “Dopo la strage di Capaci Palermo si è svegliata” - TV7Benevento : Selima Giuliano: 'Dopo la strage di Capaci Palermo si è svegliata'... - fisco24_info : Selima Giuliano: 'Dopo la strage di Capaci Palermo si è svegliata': 'Dopo quel 23 maggio del 1992 Palermo, davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Selima Giuliano

, sovrintendente dei beni culturali di Palermo, sottolinea la forza dell'albero Falcone, scelto come luogo simbolo. Le talee dell'albero Falcone saranno piantate in migliaia di scuole ...Si tratta di opere che dalla Soprintendente dei Beni culturali,e dai nostri tecnici sono state ritenute necessarie per migliorare le condizioni di luoghi riconosciuti da tutto il ...Condividi questo articolo:Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Dopo quel 23 maggio del 1992 Palermo, davanti a questo albero, ha detto no alla mafia. Palermo si è svegliata”. Lo ha detto, davanti all’Alber ...Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nel 1992 e presidente della Fondazione Falcone ha dichiarato: "Voglio dire grazie alla mia città. Palermo è cambiata. La vostra voglia di cambiamento è gra ...