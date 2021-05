Se anche Apple si piega al governo cinese (Di domenica 23 maggio 2021) Due facce opposte della stessa medaglia, che passa dall'intransigenza verso le richieste dei governi occidentali a difesa dei consumatori e della loro privacy, alla mano tesa al regime di Pechino, che pare ottenere quel che chiede in tema di accesso ai contenuti degli utenti e di applicazioni e giochi scomodi e perciò da cancellare. Il diverso atteggiamento tenuto nel corso degli ultimi anni ha accesso i fari su Apple, accusata dal New York Times di scendere a compromessi con il governo cinese. La questione non è così semplice da decifrare, anche se ci sono alcune certezze da cui partire. In primo luogo, Apple ha bisogno della Cina, il paese in cui da molti anni vengono assemblati i dispositivi della compagnia di Cupertino, che arrivano poi nelle mani di tutti gli appassionati sparsi per il mondo. Un ... Leggi su panorama (Di domenica 23 maggio 2021) Due facce opposte della stessa medaglia, che passa dall'intransigenza verso le richieste dei governi occidentali a difesa dei consumatori e della loro privacy, alla mano tesa al regime di Pechino, che pare ottenere quel che chiede in tema di accesso ai contenuti degli utenti e di applicazioni e giochi scomodi e perciò da cancellare. Il diverso atteggiamento tenuto nel corso degli ultimi anni ha accesso i fari su, accusata dal New York Times di scendere a compromessi con il. La questione non è così semplice da decifrare,se ci sono alcune certezze da cui partire. In primo luogo,ha bisogno della Cina, il paese in cui da molti anni vengono assemblati i dispositivi della compagnia di Cupertino, che arrivano poi nelle mani di tutti gli appassionati sparsi per il mondo. Un ...

