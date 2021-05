Scuola: sottosegretario Sasso, 'giù le mani dal Crocifisso' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "In questa domenica di Pentecoste, dalle colonne del quotidiano Avvenire, Filippo Vari ci informa che il Crocifisso potrebbe essere in pericolo. Già, in pericolo, nelle nostre scuole. Dopo i tentativi ( bloccati dal sottoscritto ) di infiltrare la teoria gender nelle nostre scuole, adesso ecco questo nuovo tentativo arrivato addirittura in Cassazione. LO scrive in un post su Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso e aggiunge: "Non permetteremo mai al fanatismo nichilista di mettere in discussione la nostra cultura, le nostre convinzioni, la nostra Fede. A costo di andarlo a mettere di persona quel Crocifisso che qualcuno vorrebbe togliere dalle nostre scuole". "Un simbolo che non può dividere, un simbolo di fratellanza tra popoli messo in discussione, abiurato, che rischia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "In questa domenica di Pentecoste, dalle colonne del quotidiano Avvenire, Filippo Vari ci informa che ilpotrebbe essere in pericolo. Già, in pericolo, nelle nostre scuole. Dopo i tentativi ( bloccati dal sottoscritto ) di infiltrare la teoria gender nelle nostre scuole, adesso ecco questo nuovo tentativo arrivato addirittura in Cassazione. LO scrive in un post su Facebook ilall'Istruzione Rossanoe aggiunge: "Non permetteremo mai al fanatismo nichilista di mettere in discussione la nostra cultura, le nostre convinzioni, la nostra Fede. A costo di andarlo a mettere di persona quelche qualcuno vorrebbe togliere dalle nostre scuole". "Un simbolo che non può dividere, un simbolo di fratellanza tra popoli messo in discussione, abiurato, che rischia ...

