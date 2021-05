Scuola | mobilitazioni da domani a Milano | Firenze | Bari | Bologna | Trieste | Ancona

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il Comitato Priorità alla, con l'adesione del Cnps Coordinamento Nazionale Precari, si mobilita in tutta Italia per chiedere che l'avvio dell'anno scolastico a settembre sia meno disastroso di quanto avvenuto nel settembre 2020. Da, asono in programma presidi di fronte agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali per denunciare che l'art. 59 del nuovo decreto “sostegni” non risolve i gravi problemi di copertura delle cattedre in vista di settembre e la conferma dell'ennesimo taglio delle classi. Il cosiddetto “patto per la”, firmato dal ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali che siedono ai tavoli ...

LiberoQuotidiano.it

... sulle relazioni faccia a faccia in presenza e sulla loro qualità " Priorità allascende di nuovo in piazza. Ora, subito, cambiare rotta. LeMilano 24 maggio, dalle 17.30, ...Anche in Valle d'Aosta è nato un gruppo di lavoro di Priorità alla, in linea con gli intenti dei numerosi comitati nati in altre regioni, dove per molti mesi ci sono statee manifestazioni - qui il 10 aprile - per porre un accento sull' ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Il Comitato Priorità alla Scuola, con l’adesione del Cnps Coordinamento Nazionale Precari Scuola, si mobilita in tutta Italia per chiedere che l’avvio dell’anno scolastico ...Anche in Valle è nato un gruppo di lavoro di Priorità alla Scuola, dopo la manifestazione del 10 aprile. Gruppo che ha inviato un documento in Regione ...