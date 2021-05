Scuola, gli esami di Stato saranno presenziali (Di domenica 23 maggio 2021) Scuola, il nuovo protocollo del ministero dell’istruzione prevedere che gli esami di Stato 2020/2021 saranno presenziali con diverse regole anti-covid da rispettare per raggiungere la piena sicurezza. Alunni che vanno a Scuola (Getty Images)Il Ministero dell’Istruzione con a capo il Ministro Patrizio Bianchi e i vari sindacati (Cgil, Cisl, Uil) hanno raggiunto un accordo per firmare il nuovo Protocollo d’Intesa per quanto riguarda gli esami di Stato 2020/2021 della Scuola secondaria di primo e di secondo grado. La notizia più importante è indubbiamente il fatto che gli esami di Stato saranno in presenza. Questa decisione non era affatto scontata e ovviamente sarà necessario ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021), il nuovo protocollo del ministero dell’istruzione prevedere che glidi2020/2021con diverse regole anti-covid da rispettare per raggiungere la piena sicurezza. Alunni che vanno a(Getty Images)Il Ministero dell’Istruzione con a capo il Ministro Patrizio Bianchi e i vari sindacati (Cgil, Cisl, Uil) hanno raggiunto un accordo per firmare il nuovo Protocollo d’Intesa per quanto riguarda glidi2020/2021 dellasecondaria di primo e di secondo grado. La notizia più importante è indubbiamente il fatto che glidiin presenza. Questa decisione non era affatto scontata e ovviamente sarà necessario ...

