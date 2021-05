Scocca e Iadanza | “Pietrelcina sotto la lente della Corte dei Conti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – In una nota congiunta, i consiglieri di Minoranza diAlessioe Antonioscrivono: “Dopo anni, mesi e consigli comunali nei quali la maggioranza, rispetto alle nostre perplessità evidenziate in merito alla tenuta deidel comune die alla corretta applicazione delle norme contabili, glissava, faceva spallucce e in qualche caso addirittura ci derideva, ha dovuto prendere atto del provvedimentodeidel 07/12/2020 che conclude le risultanze istruttorie evidenziando vari problemi sui bilanci dell’Ente, da noi più volte sollevati, riguardo la gestione finanziaria del comune di. Ci rendiamo conto? Mentre in ...