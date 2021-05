Saturday Night in Seria, ecco cosa è successo (Di domenica 23 maggio 2021) L’ultima giornata di Serie A è iniziata con il Saturday Night coinvolte ben 6 squadre Il Saturday Night italiano ha visto scendere in campo squadre senza grandi obiettivi. Abbiamo visto Cagliari-Genoa, Sampdoria-Parma e Crotone-Fiorentina. Ma entriamo nel dettaglio: Cagliari-Genoa Genoa salvo da alcune giornate, dopo lo 0-2 rifilato al Bologna, e il Cagliari salvo dopo il pareggio del Benevento di domenica scorsa. I ragazzi di Ballardini scendono in campo per questo Saturday Night con qualche stimolo in più infatti vorrebbero chiudere all’undicesimo posto della graduatoria. Basta un lampo di Eldor Shomurodov al 15esimo minuto del primo tempo per chiudere i giochi. La partita non vive di grandi momenti oltre al gol del giocatore uzbeco. Da segnalare il doppio giallo a Behrami a 10 ... Leggi su retecalcio (Di domenica 23 maggio 2021) L’ultima giornata di Serie A è iniziata con ilcoinvolte ben 6 squadre Ilitaliano ha visto scendere in campo squadre senza grandi obiettivi. Abbiamo visto Cagliari-Genoa, Sampdoria-Parma e Crotone-Fiorentina. Ma entriamo nel dettaglio: Cagliari-Genoa Genoa salvo da alcune giornate, dopo lo 0-2 rifilato al Bologna, e il Cagliari salvo dopo il pareggio del Benevento di domenica scorsa. I ragazzi di Ballardini scendono in campo per questocon qualche stimolo in più infatti vorrebbero chiudere all’undicesimo posto della graduatoria. Basta un lampo di Eldor Shomurodov al 15esimo minuto del primo tempo per chiudere i giochi. La partita non vive di grandi momenti oltre al gol del giocatore uzbeco. Da segnalare il doppio giallo a Behrami a 10 ...

