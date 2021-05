Sassuolo, Boga annuncia l’addio e si scontra con la società: Napoli alla finestra (Di domenica 23 maggio 2021) Quello di Jeremie Boga non è stato un ottimo anno a Sassuolo, iniziato male e finito peggio. Dopo le tante voci di mercato, l’ala francese aveva optato per la permanenza nel club neroverde, probabilmente un po’ controvoglia. Ne è seguita una stagione molto altalenante, fatti di tanti bassi e pochi alti. I numerosi infortuni e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Quello di Jeremienon è stato un ottimo anno a, iniziato male e finito peggio. Dopo le tante voci di mercato, l’ala francese aveva optato per la permanenza nel club neroverde, probabilmente un po’ controvoglia. Ne è seguita una stagione molto altalenante, fatti di tanti bassi e pochi alti. I numerosi infortuni e L'articolo

Advertising

DaiDea7 : @deatoffees @DaleGabri Boga’ lo vuole il mister . E l’affare sembrerebbe già fatto . L’addio di De zerbi al Sassuol… - Vanessa40363964 : RT @Votlin: #Atalanta su #Boga, ma per il gioiello del Sassuolo non è l'unica alternativa - Chut_Ca_Joue : RT @Votlin: #Atalanta su #Boga, ma per il gioiello del Sassuolo non è l'unica alternativa - Votlin : #Atalanta su #Boga, ma per il gioiello del Sassuolo non è l'unica alternativa - sportli26181512 : Sassuolo, multa e svolta sul mercato per Boga: Napoli e Atalanta avvisate: Non solo una richiesta di 40 milioni di… -