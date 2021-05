Russia | a Mosca tavola rotonda sulla transizione energetica

(Di domenica 23 maggio 2021) Si è tenuta lo scorso 20 maggio aladigitale “La: sfide e opportunità delle imprese italiane e russe”. L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia ain collaborazione con il Foro di dialogo italo-russo per le società civili e rientra nel quadro delle iniziative nell’anno di Presidenza italiana del G20 e della copresidenza della COP 26. Il seminario è stato aperto dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano e ha visto la partecipazione di numerosi importanti ospiti italiani e russi del mondo politico, scientifico ed accademico, nonché rappresentanti di alcune delle principali aziende del settore energetico dei due Paesi. Tra i temi discussi, il processo di decarbonizzazione in corso nella Federazione Russa, le strategie ...

Advertising

claudiorecchia : RT @Wikileaks_Ita: Nel gennaio 1992 il Proc Gen #Russia #Stepankov incontrò a #Roma il Giudice #Falcone A maggio gli inviò una lettera per… - baratto_m : RT @riotta: Ve ne parlano poco ma il vertice Russia-Cina domani a Mosca con il capo della diplomazia di Pechino Yang Jiechi rappresenta il… - andrea_nicolai1 : RT @riotta: Ve ne parlano poco ma il vertice Russia-Cina domani a Mosca con il capo della diplomazia di Pechino Yang Jiechi rappresenta il… - giulio_galli : RT @riotta: Ve ne parlano poco ma il vertice Russia-Cina domani a Mosca con il capo della diplomazia di Pechino Yang Jiechi rappresenta il… - Marilenapas : RT @riotta: Ve ne parlano poco ma il vertice Russia-Cina domani a Mosca con il capo della diplomazia di Pechino Yang Jiechi rappresenta il… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Mosca

EuropaToday

Come riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", per il funzionario vi sono "alcune situazioni senza uscita" nei rapporti trae Kiev. Per esempio, l'Ucraina intende discutere della Crimea. Per ..., 23 mag 14:13 - La stabilità strategica è parte integrante dei negoziati trae Stati Uniti e la questione "dovrebbe e sarà discussa a vari livelli"...La stabilità strategica è parte integrante dei negoziati tra Russia e Stati Uniti e la questione "dovrebbe e sarà discussa a vari ...Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a discutere con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di "cooperazione transfrontaliera ...