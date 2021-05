“Ronaldo non se l’è sentita”: l’insinuazione che fa infuriare i tifosi (Di domenica 23 maggio 2021) Sta facendo discutere l’esclusione di Ronaldo dall’11 iniziale della Juventus contro il Bologna. Il giornalista Palmeri interviene su Twitter. Sta facendo discutere l’esclusione di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare della Juventus nella sfida di stasera contro il Bologna, fondamentale per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il portoghese si sarebbe auto-escluso dall’11 iniziale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 maggio 2021) Sta facendo discutere l’esclusione didall’11 iniziale della Juventus contro il Bologna. Il giornalista Palmeri interviene su Twitter. Sta facendo discutere l’esclusione di Cristianodalla formazione titolare della Juventus nella sfida di stasera contro il Bologna, fondamentale per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il portoghese si sarebbe auto-escluso dall’11 iniziale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : Stiamo veramente discutendo che Cristiano Ronaldo possa dire a Pirlo “no mister non me la sento”?! Ma c’è verament… - ninobizzintino : RT @AfricanoPublio: Siete impazziti per l'assenza di Ronaldo. Come se Dybala e Morata fossero due dell'Under 23 e non bastassero per batter… - sognivendolo : All’ultima giornata si é capito che il problema della juve non era Pirlo, ma Cristiano Ronaldo! #BolognaJuve - FranciJuveADP : RT @J_Ramazzotti: All'ultima giornata abbiamo forse capito che dobbiamo costruire la squadra attorno a Dybala e non a Ronaldo. #BolognaJuve… - scaribel : @faberskj ?? Gente che veramente non ha ancora capito una mazza di Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo non Paratici: "Pirlo? Una partita non cambia la strategia" Il resto non ci deve interessare. Poi da prossima settimana inizieremo e pensare a cosa fare. ... 'Su Ronaldo escluso: 'Sta bene, abbiamo giocato cinque partite in 15 giorni, mercoledì partita molto ...

Diretta/ Bologna Juventus (risultato 0 - 1) streaming video DAZN: la sblocca Chiesa L'ultimo successo bianconero ci riporta al 22 giugno dello scorso anno coi bianconeri che si imposero 0 - 2 con i gol di Ronaldo e Dybala. Il Bologna non vince in casa contro questo avversario dal ...

Cristiano Ronaldo fuori in Bologna-Juventus, la partita decisiva della stagione Sport Fanpage Bologna-Juventus, Ronaldo in panchina | L’annuncio di Paratici Andrea Pirlo ha scelto a sorpresa di mandare in panchina Cristiano Ronaldo: Paratici ha svelato il motivo prima di Bologna-Juventus ...

