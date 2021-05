Roma: ragazzo accoltellato durante litigio (Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, la zona della movida. È accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. Tutto è accaduto poco dopo le 23. Il giovane è stato soccorso in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è stato ferito da un coetaneo, che lo avrebbe accoltellato a causa di una lite per una ragazza. Ora il giovane è stato arrestato, ed è accusato di tentato omicidio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo ferito, invece, si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il ragazzo è stato soccorso da V. C., presidente dell’associazione Piccolo Cinema America. C. ha raccontato: «Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo di San Lorenzo, quando abbiamo visto quel ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 23 maggio 2021) Undi 23 anni è statonella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, la zona della movida. È accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. Tutto è accaduto poco dopo le 23. Il giovane è stato soccorso in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è stato ferito da un coetaneo, che lo avrebbea causa di una lite per una ragazza. Ora il giovane è stato arrestato, ed è accusato di tentato omicidio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ilferito, invece, si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ilè stato soccorso da V. C., presidente dell’associazione Piccolo Cinema America. C. ha raccontato: «Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo di San Lorenzo, quando abbiamo visto quel ...

Advertising

QuotidianPost : Roma: ragazzo accoltellato durante litigio - LorenzoTheChick : RT @Luca_Arioli: Con 11mila follower su Instagram non si è influencer (io ne ho 16mila). Quindi mi chiedo come mai il Campidoglio abbia dec… - scuroscuroscuro : RT @tempoweb: Litigano per una ragazza. Accoltellato nella notte a San Lorenzo #roma #sanlorenzo #iltempoquotidiano - EKatymylove : Sono molto felice il grande lollo fra pochi giorni verra'ad omaggiare di persona Empress a Roma sarai accolto con t… - tempoweb : Litigano per una ragazza. Accoltellato nella notte a San Lorenzo #roma #sanlorenzo #iltempoquotidiano… -