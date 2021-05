Roma: Miccoli, ‘mi candido a presidenza XII municipio’ (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “L’amore che nutro per questa città e per quello che è politicamente il mio territorio, il XII Municipio, mi hanno spinto a prendere questa decisione. Mi candido alle primarie per la scelta del candidato presidente del Municipio Roma XII. Me lo chiede la mia comunità politica, dentro e fuori il Pd e non posso proprio tirarmi indietro. Tornare quì, dove per me tutto ebbe inizio, è un onore, uno straordinario modo per ripagare tutti coloro che hanno reso possibile il mio percorso politico”. Così sulla sua pagina Facebook, Marco Miccoli, ex parlamentare e membro della direzione nazionale del Partito Democratico L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag. (Adnkronos) – “L’amore che nutro per questa città e per quello che è politicamente il mio territorio, il XII Municipio, mi hanno spinto a prendere questa decisione. Mialle primarie per la scelta del candidato presidente del MunicipioXII. Me lo chiede la mia comunità politica, dentro e fuori il Pd e non posso proprio tirarmi indietro. Tornare quì, dove per me tutto ebbe inizio, è un onore, uno straordinario modo per ripagare tutti coloro che hanno reso possibile il mio percorso politico”. Così sulla sua pagina Facebook, Marco, ex parlamentare e membro della direzione nazionale del Partito Democratico L'articolo proviene da Ildenaro.it.

