Roma, litigano per una ragazza: 23enne accoltellato da un coetaneo a San Lorenzo (Di domenica 23 maggio 2021) Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato operato d'urgenza per ferite ad un polmone. Non sarebbe in pericolo di vita Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato operato d'urgenza per ferite ad un polmone. Non sarebbe in pericolo di vita

