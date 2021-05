Roma: Calenda, 'su Zingaretti c'è stato il veto della Lombardi' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Su Zingaretti c'è stato il veto della Lombardi. Io" nei panni di Enrico Letta "avrei dato un bel calcio nel sedere ai 5 Stelle in Regione e avrei candidato Zingaretti". Così Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag. (Adnkronos) - "Suc'èil. Io" nei panni di Enrico Letta "avrei dato un bel calcio nel sedere ai 5 Stelle in Regione e avrei candidato". Così Carloa In Mezz'ora in Più.

Advertising

VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Secondo voi Virginia Raggi, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda, sanno di cosa si tratta… - ilriformista : Parla al Riformista @CarloCalenda: “Il @pdnetwork deve decidere se fare un’alleanza con forze liberali e riformiste… - VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Chissà se lo sguardo di Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e Virginia Raggi abbia mai in… - lvoir : RT @EnrichettaNegri: Intervistate i 1500 volontari, scommetto che non sono volontari... Meno male non sono di Roma, perché se qualcuno bus… - angenaldi : Chiunque sarà sindaco di #Roma, impegno e candidatura di #Calenda per l'Urbe, in alternativa al #centrosinistra è c… -