Roma | Calenda | ‘su Zingaretti c’è stato il veto della Lombardi’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 maggio 2021), 23 mag. (Adnkronos) – “Suc’èilLombardi. Io” nei panni di Enrico Letta “avrei dato un bel calcio nel sedere ai 5 Stelle in Regione e avrei candidato”. Così Carloa In Mezz’ora in Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.