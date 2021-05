(Di domenica 23 maggio 2021), 3 mag. (Adnkronos) - "Io ho già detto che se Gualtieri va al ballottaggio, io lo sosterrò. Il Pd non ha fatto lo stesso perché tra di loro c'è una fortissimain un'ottica di alleanza a livello nazionale". Lo dice Carloa In Mezz'ora In Più.

Advertising

VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Secondo voi Virginia Raggi, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda, sanno di cosa si tratta… - ilriformista : Parla al Riformista @CarloCalenda: “Il @pdnetwork deve decidere se fare un’alleanza con forze liberali e riformiste… - VittorioSgarbi : #vittoriosgarbisindacodiroma Chissà se lo sguardo di Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e Virginia Raggi abbia mai in… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'faremo campagna porta a porta, manderò lettera a tutti i romani'... - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'in Pd forte pulsione a sostenere Raggi al secondo turno'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

Se ala partita è aperta (anzi, alcuni danno leggermente favorita la destra) è opportuno che i tre partiti dell'ex Cdl trovino un nome da opporre a Raggi,e Gentiloni, mentre a Milano il ...Per una volta Milano può invidiare, dove l'area politica liberal democratica e liberal socialista, insomma quella fetta di ... in autunno avrà la possibilità di votare Carlocome sindaco ...per spiegare porta a porta cosa intendiamo fare" per Roma e poi "manderò una lettera a tutti i cittadini romani, in cui gli spiego chi sono e cosa ho fatto". Lo dice Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Io ho già detto che se Gualtieri va al ballottaggio, io lo sosterrò. Il Pd non ha fatto lo stesso perché tra di loro c’è una fortissima pulsione a sostenere Raggi in un’ott ...