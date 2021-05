Rogo del Savonarola: il 23 maggio di 523 anni fa l’esecuzione per eresia (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23 maggio del 1498, ossia 523 anni fa, il frate domenicano Girolamo Savonarola, in via di riabilitazione, venne arso sul Rogo, in piazza della Signoria, assieme a due confratelli, Domenico Buonvicini e Silvestro Maruffi, per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l'accusa di eresia da parte della Chiesa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23del 1498, ossia 523fa, il frate domenicano Girolamo, in via di riabilitazione, venne arso sul, in piazza della Signoria, assieme a due confratelli, Domenico Buonvicini e Silvestro Maruffi, per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l'accusa dida parte della Chiesa L'articolo proviene da Firenze Post.

