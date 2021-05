«Ritirati, hai il cancro… non farai un ca***, fro***». Le minacce per un 22enne di Fratelli d’Italia, tornato far politica dopo aver battuto il tumore (Di domenica 23 maggio 2021) Alessandro D’Asaro, 22 anni, è un giovane attivista di Fratelli d’Italia di La Spezia. Nel 2021, dopo due anni di lotta nelle corsie degli ospedali, è riuscito a sconfiggere la battaglia contro il tumore. È guarito e, oltre all’attività politica, ha deciso di operare come soccorritore in ambulanza «per aiutare gli altri». Nelle ultime ore, D’Asaro ha deciso di denunciare alcune delle minacce ricevute nell’ultimo periodo. Ha pubblicato su Facebook la foto di due biglietti trovati sull’uscio di casa. Nel primo si legge: «D’Asaro, Ritirati dalla politica, hai il cancro». Nel secondo: «D’Asaro, non farai mai un ca**o. Fr**io». Il militante di Fratelli d’Italia, contrario peraltro alle adozioni da ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Alessandro D’Asaro, 22 anni, è un giovane attivista didi La Spezia. Nel 2021,due anni di lotta nelle corsie degli ospedali, è riuscito a sconfiggere la battaglia contro il. È guarito e, oltre all’attività, ha deciso di operare come soccorritore in ambulanza «per aiutare gli altri». Nelle ultime ore, D’Asaro ha deciso di denunciare alcune dellericevute nell’ultimo periodo. Ha pubblicato su Facebook la foto di due biglietti trovati sull’uscio di casa. Nel primo si legge: «D’Asaro,dalla, hai il cancro». Nel secondo: «D’Asaro, nonmai un ca**o. Fr**io». Il militante di, contrario peraltro alle adozioni da ...

