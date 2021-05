Ristori ai professionisti, tre opzioni nel decreto appena varato (Di domenica 23 maggio 2021) Il Dl Sostegni bis deliberato oggi in Consiglio dei ministri assicura innanzitutto un nuovo contributo a fondo perduto analogo in tutto e per tutto a quello previsto, anche per gli avvocati, dal primo “omonimo” provvedimento. Ma in alternativa si potrà accedere a un “ristoro” che terrà conto del calo di fatturato relativo all’arco temporale più interessato dall’emergenza covid. Da chiarire poi, almeno nel ddl di conversione del Parlamento, la possibilità di accedere al terzo, successivo contributo anche per chi abbia già ottenuto uno dei primi due Tre versioni per il nuovo contributo a fondo perduto. È questa una delle novità del nuovo decreto Sostegni bis, approvato poco fa in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento composto da 77 articoli, che prevedono aiuti a famiglie, operatori economici, settori (turismo, commercio, tessile, sport, ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Il Dl Sostegni bis deliberato oggi in Consiglio dei ministri assicura innanzitutto un nuovo contributo a fondo perduto analogo in tutto e per tutto a quello previsto, anche per gli avvocati, dal primo “omonimo” provvedimento. Ma in alternativa si potrà accedere a un “ristoro” che terrà conto del calo di fatturato relativo all’arco temporale più interessato dall’emergenza covid. Da chiarire poi, almeno nel ddl di conversione del Parlamento, la possibilità di accedere al terzo, successivo contributo anche per chi abbia già ottenuto uno dei primi due Tre versioni per il nuovo contributo a fondo perduto. È questa una delle novità del nuovoSostegni bis, approvato poco fa in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un provvedimento composto da 77 articoli, che prevedono aiuti a famiglie, operatori economici, settori (turismo, commercio, tessile, sport, ...

