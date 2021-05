Ripetitore telefonico: Italia Viva chiede incontro con il sindaco (Di domenica 23 maggio 2021) Installazione Ripetitore telefonico a San Marzano sul Sarno, la sezione locale di Italia Viva, dopo la petizione popolare avviata qualche mese fa, chiede un incontro con il primo cittadino di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo. I rappresentanti di Italia Viva San Marzano sottopongono all’attenzione del primo cittadino l’annosa questione della piccola città dell’Agro sarnese-nocerino. “L’idea di questa petizione nasce da un’esigenza palese che riguarda tutti i cittadini della comunità di San Marzano sul Sarno: la mancanza di comunicazione attraverso i dispositivi mobili. – si legge nella nota inviata da Italia Viva, al sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo – La rete mobile senza fili è ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) Installazionea San Marzano sul Sarno, la sezione locale di, dopo la petizione popolare avviata qualche mese fa,uncon il primo cittadino di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo. I rappresentanti diSan Marzano sottopongono all’attenzione del primo cittadino l’annosa questione della piccola città dell’Agro sarnese-nocerino. “L’idea di questa petizione nasce da un’esigenza palese che riguarda tutti i cittadini della comunità di San Marzano sul Sarno: la mancanza di comunicazione attraverso i dispositivi mobili. – si legge nella nota inviata da, aldi San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo – La rete mobile senza fili è ...

