Riparte il Teatro a Tolmezzo (Di domenica 23 maggio 2021) : in programma i recuperi della Stagione di Prosa 2019/20 e la nuova "Stagione Estiva". Tra alcuni giorni, dopo un intenso lavoro di programmazione e riprogrammazione degli spettacoli e attente procedure di sanificazione, il Teatro Candoni riaprirà al pubblico. Tra maggio e luglio sono in programma i recuperi della Stagione di Prosa 2019/2020 e la "Stagione di Prosa Estiva", una novità di quest'anno. A fronte della normativa che prevede l'ingresso al 50% della capienza della sala, l'accesso degli abbonati agli spettacoli di recupero sarà gestito in maniera particolare e per questo motivo la Cooperativa Arteventi – attuale gestore del Teatro – li sta contattando per fornire loro le indicazioni circa il posto, la data e le modalità di accesso. Per quanto riguarda la Stagione Estiva, le prenotazioni saranno invece possibili a partire da ...

